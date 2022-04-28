28 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

28.04.2022, четверг
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10:00 Челябинск – Высадка освященных саженцев дуба в рамках ежегодной акции «Аллеи Славы» (территория строящегося собора Рождества Христова)
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10:00 Челябинск – Санитарная обработка и дезинфекция пассажирского транспорта частных перевозчиков (разворотное кольцо остановки «Мехколонна», Чурилово)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Итоги работы «Фонда Сколково» в Челябинске» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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12:30 Челябинск – Открытие первой в Челябинской области виртуальной информационной площадки VR-класса (Южно-Уральский государственный медицинский университет, ул. Воровского, 64)
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14:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)
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18:00 Челябинск – Гала-концерт Главной детской премии Челябинской области для юных талантов в сфере искусства «Андрюша-2022» (театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)
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