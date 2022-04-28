УФАС выдало сети «Магнит» предупреждение снизить цены на ряд продуктов

Челябинское УФАС выдало сети «Магнит» предупреждение снизить цены на вермишель и пшеничную муку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в ходе мониторинга цен на продукты питания выявили признаки злоупотребления АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») своим доминирующим положением в Снежинском городском округе. Там стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в Озерске и Трехгорном, где торговая сеть не занимает доминирующее положение.

«Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар, – пояснили в ведомстве. – Челябинское УФАС России направило в компанию предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания в Снежинском городском округе.

Если в срок до 10 дней с даты получения торговая сеть не исполнит предупреждение, служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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