Челябинцам рассказали, сколько они оставят у стоматолога

В контрольно-счетной палате выяснили, сколько стоит красивая улыбка в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрольно-счетная палата Челябинской области провела анализ рынка стоматологических услуг в Челябинске.

«Результаты исследования показали, что в Челябинске стоматологические услуги оказывают более 280 клиник, из них 16 государственных. Кроме того, 98 учреждений работают по профилю детской стоматологии, – рассказали представители ведомства. – Разница в стоимости одних и тех же услуг в разных клиниках варьируется от 300% до 600%".

Так, средняя стоимость лечения кариеса составляет от 1,5 до 4,8 тысячи рублей в зависимости от сложности, используемых материалов и методов лечения. Удаление зуба обойдется челябинцу в пределах 800-3 тысячи рублей. За протезирование на имплантах жителю областного центра придется отдать от 7 до 20 тысяч рублей.

Установку керамической коронки челябинские стоматологи оценивают в пределах 12 до 25 тысяч. Установка металлокерамики обойдется в среднем в 5,5-18 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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