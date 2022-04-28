Студенты и сотрудники покинули челябинский вуз после тревожного сообщения

В Челябинске полиция проверяет главный корпус ЧелГУ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 28 апреля, экстренно эвакуировали всех, кто находился в главном корпусе Челябинского государственного университета. Людей отвели на безопасное расстояние.
По информации представителей вуза, в учреждение поступило сообщение о минировании. В здании работают представители экстренных служб.
Вход в главный корпус ЧелГУ запрещен до 13:00.
Напомним, 21 и 22 апреля в Копейске эвакуировали учащихся и педагогов нескольких школ после сообщения о минировании. Проверка показала, что оно оказалось ложным.
Челябинск, Виктор Елисеев
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