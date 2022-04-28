В Челябинске крыша автомойки рухнула на три десятка машин

В Челябинске крыша автомойки слетела на припаркованные автомобили.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью на улице Молодогвардейцев рядом с автобусным парком. Возможно, что причиной происшествия стал сильный ветер, поднявшийся накануне вечером. Крыша, состоящая из металлической кровли и деревянных стропил, слетела со здания и повредила 26 легковых машин.
Сейчас по этому факту полиция проводит проверку.
Челябинск, Павел Зварзин
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