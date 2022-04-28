В Миассе сдуло остановку

В Миассе ветер сдул остановку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на проспекте Макеева. Остановочный комплекс возле стадиона перевернулся от порыва ветра.

Горожан происшествие не удивило: они утверждают, что конструкция держалась «на соплях».

Пострадавших нет.

Напомним, сегодня в региона сохранится ветреная погода. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Южноуральцам рекомендовали ограничить выход из зданий. «Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – напомнили в МЧС.

Миасс, Павел Зварзин

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