В Верхнеуральске вынесли приговор по делу о взятках на миллион рублей в военкомате

Инспектора военно-учетного стола из уральского села осудили за передачу взяток сотрудникам военного комиссариата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнеуральский районный суд признал бывшего инспектора военно-учетного стола Форштадтского сельского поселения виновной в посредничестве во взяточничестве и подделке официального документа с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

Установлено, что с 2018 по 2021 год женщина за вознаграждение передавала работникам отдела военного комиссариата Челябинской области по Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам деньги от призывников, не горевших желанием отдавать воинский долг Родине.

За это время она «помогла» 11 южноуральцам уклониться от армии. При этом сотрудники военкомата получили более 1 миллиона рублей. Посреднице досталось около 200 тысяч рублей.

Кроме того, с целью облегчения преступлений, инспектор военно-учетного стола дважды подделала свидетельства о регистрации по месту пребывания иногородних призывников на территории Верхнеуральского района, получив за это 10 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

В отношении работников отдела военного комиссариата, получавших взятки, в настоящее время расследуются уголовные дела.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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