«Желтая или болотного цвета, зимой была зеленая»: южноуральцы продолжают жаловаться на качество воды

Жители Челябинской области возмущены качеством водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, с приходом весны общественникам поступают десятки обращений от южноуральцев, в которых люди жалуются на некачественное водоснабжение или его полное отсутствие. В некоторых муниципалитетах жители вынуждены закупать воду в магазинах на протяжении года, поскольку местные власти, по сути, оставили их со сложной ситуацией один на один.

Рекордсменом по продолжительности вынужденной «засухи» стал поселок Петровский Красноармейского района, где без регулярного водоснабжения десятки квартир остаются уже год. А если вода все же появляется, то качество ее оставляет желать лучшего.

«Временами желтая или болотного цвета, зимой она была зеленая. Потом вообще вода стала течь по ниточке, и то преимущественно ночью! На данный момент мы практически живем без воды в многоквартирном доме, ребенка собирала в школу – помыла из чайника. Если раньше проблемы были только летом, то в этот раз мы остались без воды на весь год», – рассказала жительница поселка.

К приезду активистов воду дали. Однако жителей это не обнадежило, ведь, по их словам, она всегда появляется в кранах перед визитом проверяющих. На следующий же день все возвращается на круги своя, а в управляющей компании разводят руками. В администрации Красноармейского района людям сообщили, что содержание инженерных коммуникаций ложится на плечи собственников квартир на основании договора владения жилыми помещениями.

Не могут дождаться помощи от местных властей и жители деревни Магадеево Уйского района – воды здесь нет с февраля 2022 года. По какой причине и когда водоснабжение вернется, в администрации не поясняют, ссылаясь на отсутствие специалистов и подрядчиков. Похожая ситуация – в Агаповке, административном центре Агаповского района.

Примечательно, что часть обращений касается неудовлетворительного качества воды, поступающей в дома. Жалобы на грязную воду поступают со всех концов региона.

Так, жители города Бакал сообщили, что из кранов в их домах течет вода коричневого цвета с неприятным запахом. Аналогичная ситуация сложилась в поселке Увельский Увельского района, микрорайоне Звездный Сосновского района, поселке Бектыш Еткульского района, а также в Копейске и всех районах Челябинска. Больше всего жалоб поступило от жителей областного центра, проживающих в домах на улицах Сулимова, Блюхера, Троицкой, Энгельса, Татищева, Ворошилова, Барбюса.

Общественники составили реестр адресов в муниципальных образованиях региона, где имеются проблемы с водоснабжением. Список направили в прокуратуру региона, Роспотребнадзор, а также главам городов и сел с просьбой выяснить причины перебоев с водоснабжением и принять незамедлительные меры для их решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»