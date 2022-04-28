В Челябинске напали на водителя трамвая

Челябинец напал на водителя трамвая.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 11 часов утра на остановке «улица Орджоникидзе».
Трамвай маршрута №5 двигался от железнодорожного вокзала в сторону центра. На остановке возле института путей сообщения какой-то мужчина начал пинать вагон ногами. Водитель вышел на улицу и сделал замечание. А в ответ получил в лицо газом из баллончика. Очевидцы вызвали «скорую помощь», а нападавший сбежал.
Приехавшие на вызов медики заподозрили у водителя ожог сетчатки.
Нападавшего ищет полиция.
Челябинск, Павел Зварзин
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