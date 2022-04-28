Челябинцы требуют призвать электросамокатчиков к порядку

Челябинцы требуют навести порядок в сфере использования электросамокатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с наступлением весны в Челябинске активизировались любители электросамокатов. Это вызвало возмущение горожан. По их мнению, электросамокатчики представляют реальную угрозу для всех остальных жителей. Об этом челябинцы пишут в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Электросамокаты! Решите вопрос с электросамокатами во дворах жилых домов, скверах и парках! Примите и введите четкие нормы по их эксплуатации, не разрешайте брать лицам младше 18 лет. Сегодня на полной скорости подростки по дворам на Каслинской и Кыштымской гоняли, собаку переехали, подросток не справился с управлением и упал на идущую мимо женщину. На наших детей едут – не тормозят, пока сто раз не скажешь и не преградишь дорогу. В итоге на ногу ребенку наехали. В городе бардак!" – возмущаются горожане.

Опасения автора поста разделяют и другие южноуральцы. «Они расставлены по всему городу – бери кто хочешь. Это чей-то бизнес. Нельзя по городу ездить на таких по тротуарам, которые не предусмотрены под велодоржки и без звуковых сигналов, очень опасны для пешеходов», – присоединяются челябинцы.

Горожане настаивают на срочном принятии мер. «Я тоже согласна с вами. Бардак: люди калечатся, весь город уставили этими самокатами. Примите меры. Так не должно быть. Кто-то карманы набивает, а кто-то калечится», – призывают горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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