2 мая проезд автотранспорта через центр Челябинска будет запрещен

2 мая в первой половине дня проезд автотранспорта через центр Челябинска будет запрещен. Ограничения связаны с традиционной эстафетой и соревнованиями лыжероллеров и велогонщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинска, движение будет закрыто с с 09:30 до 12:00 по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до Свердловского проспекта; с 09:30 до 13:30 – по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга, а также по улице Воровского от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина.

Челябинцев и гостей города просят заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта.

Челябинск, Павел Зварзин

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