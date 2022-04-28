Южноуральцы не могут добиться от минздрава предоставления лекарств для двухлетней дочери-инвалида

Двухлетняя жительница Челябинской области с тяжелым заболеванием может остаться без необходимых препаратов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства при оказании медицинской помощи двухлетней жительнице региона.

Малышка родилась с тяжелым врожденным дефектом. После длительного лечения и нескольких операций она до сих пор может питаться только внутривенно. Медики больницы имени Пирогова выписали множество препаратов, которые необходимы для дальнейшего лечения и поддержания жизни малышки. Несколько месяцев их предоставлял южноуральцам благотворительный фонд. Потом родители покупали их в других регионах: там региональные власти предоставляют их детям бесплатно, и часть лекарств сами родители продавали с серьезным дисконтом.

Но недавно с лекарствами в стране начались проблемы, и возможные затраты южноуральцев выросли почти на порядок: теперь, чтобы купить необходимые дочери препараты, нужно около полумиллиона рублей. Купленного же ранее хватит всего на месяц.

Попытка обратиться в Минздрав России результата не принесла. Последнее, что сообщили родителям в ведомстве: обращение направлено в министерство здравоохранения Челябинской области. Ответа от региональных чиновников, по словам матери малышки, они не получили, хотя прошло уже около двух месяцев. И лишь после того, как темой заинтересовались журналисты, выяснилось, что для начала девочке необходимо пройти обследование в Москве. «Мне никто не сообщал об этом», – недоумевает мать ребенка.

Теперь вопросом медицинской помощи малышке занялась прокуратура «В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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