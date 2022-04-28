Экс-мэра Катав-Ивановска подозревают в присвоении 280 тысяч рублей

Бывший глава Катав-Ивановска стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело в отношении бывшего главы Катав-Ивановского городского поселения возбуждено по подозрению в присвоении вверенного ему имущества.

По данным следствия, в 2017-2020 годах чиновник, являясь главой городского поселения, незаконно начислил себе премиальные выплаты на сумму более 280 тысяч рублей. Деньгами он распоряжался по собственному усмотрению, а муниципальный бюджет терпел убытки.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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