Полетели: Челябинск попал в программу Turkish Airlines

Челябинск попал в полетную программу Turkish Airlines из российских регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 29 апреля Турецкие авиалинии начнут выполнять полеты из Калининграда, Омска, Перми, Тюмени, Сургута и южноуральской столицы.

Первый рейс назначен на грядущую ночь. Согласно информации онлайн-табло аэропорта имени Курчатов, вылет должен состояться в 3:45 по местному времени. Правда, купить билет ни на этот рейс, ни на другие в течение ближайшего месяца через сайт челябинского аэропорта нельзя.

В самом аэропорту ситуацию пока не комментируют.

«Ведущие туроператоры уже предлагают туры в Анталию, сформированные на базе именно такой авиаперевозки, – сообщили в Челябинской ассоциации туристических организаций. – Однако, стоит отметить, что Turkish Airlines является авиакомпанией скорее премиального сегмента, чем лоукостером. Соответственно, стоимость перевозки возрастает, что приводит к повышению стоимости туров, включая те, которые были забронированы заранее».

И действительно, согласно информации АТОР, стоимость недельного тура с перелетом Turkish Airlines из Челябинска в Анталью начинается от 165 тысяч рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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