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Пятница, 29 апреля 2022, 04:51 мск

Новости Челябинск

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29 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

29.04.2022, пятница

  • 10:00 Челябинск – Лекторий общества «Знание» в рамках музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию» (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75)

  • 13:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения призеров Всероссийской зимней Универсиады (ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187А, конференц-зал)

  • 15:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит государственные награды Челябинской области и награды профсоюзов региона (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

  • 15:00 Челябинск – Премьерный показ и обсуждение первого пилотного фильма «Старший брат» из цикла пяти короткометражных фильмов детского патриотического киножурнала «Белый журавлик» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

  • 15:00 Челябинск – Мастер-класс по технике живописи мастихином в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)

  • 16:00 Челябинск – Региональный конкурс «Машина Голдберга» (ДТ «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50)

  • 17:00 Челябинск – Концерт Александра Ф. Скляра и рок-группы «7Б» в рамках музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию» (пл. Революции)

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