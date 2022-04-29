29 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

29.04.2022, пятница

10:00 Челябинск – Лекторий общества «Знание» в рамках музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию» (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75)

13:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения призеров Всероссийской зимней Универсиады (ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187А, конференц-зал)

15:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит государственные награды Челябинской области и награды профсоюзов региона (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

15:00 Челябинск – Премьерный показ и обсуждение первого пилотного фильма «Старший брат» из цикла пяти короткометражных фильмов детского патриотического киножурнала «Белый журавлик» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по технике живописи мастихином в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)

16:00 Челябинск – Региональный конкурс «Машина Голдберга» (ДТ «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50)

17:00 Челябинск – Концерт Александра Ф. Скляра и рок-группы «7Б» в рамках музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию» (пл. Революции)

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