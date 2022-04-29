Выходные на Южном Урале погодой не побалуют

Май на Южном Урале будет прохладным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после нескольких дней по-летнему теплой погоды произошло резкое понижение температуры. Уже сегодня воздух прогреется максимум до +17, в горных районах – не выше +12, и только на крайнем юге днем будет около +20.

В ночь на субботу на севере региона возможны заморозки до -3. В последний день апреля будет около +15, в ночь на 1 мая обещают заморозки до -2. В воскресенье днем в большинстве территорий области ожидается около +12, пойдут дожди.

Прохладными будут 2 и 3 мая. К четвергу на Южном Урале потеплеет, но к следующей субботе опять похолодает до +10.

В целом, в мае синоптики жары не ожидают: дневные температуры, согласно долгосрочному прогнозу, будут колебаться от +10 до +19,и только в последние дни месяца преодолеют 20-градусную отметку.

Впрочем, по признанию самих синоптиков, сбываемость долгосрочных прогнозов невелика.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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