Розовые кусты и гамаки: в центре Челябинска обещают сделать релакс-островок

В центре Челябинска обещают сделать островок природы с гамаками и разноцветными кустами.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Центрального района, сотрудники Центра развития городской среды разработали концепцию благоустройства Сада камней. В основе лежит идея островка природы в центре города.

Архитекторы предлагают сохранить все ценные породы деревьев и высадить новые зеленые насаждения. В северной части сквера, примыкающей к набережной, соорудят сцену для выступлений, сухой фонтан, огромную песочницу, небольшой скалодром, игровые конструкции для детей. Ближе к улице Труда установят общественный туалет.

Большая часть сквера отведена тихим зонам с лежаками и местами для гамаков. Планируется, что Сад камней станет постоянной площадкой для ленд-арт мероприятий, на которых авторы создают произведения искусства из природных материалов, раскрывая потенциал пространства.

Проектно-сметную документацию по благоустройству сквера разработает «КМТ Проектный отдел» – команда, которая ранее выполняла аналогичные работы на озере Кабан в Казани.

На рендерах все выглядит красиво. Смущает вид сверху – зелени маловато.

Да и та, что предусмотрена представленным проектом, вызывает сомнения: пока еще ни один реализованный проект благоустройства общественных пространств в Челябинске в реальности не соответствовал презентационным картинкам в плане озеленения. На рендерах рисуют большие декоративные деревья, на деле высаживают маленькие и недорогие.

Пример – набережная у РЦ «Мегаполис», открытая в августе прошлого года

Обещали одно – сделали другое

Вот и на этот раз в Саду камней обещают разноцветные кустарники, шарообразные деревья и декоративные злаки, но возникают вопросы: хватит ли на них денег, приживутся ли они на данной территории и кто будет за ними ухаживать.

Пока в Челябинске не восстановили Горзеленстрой формирование крон у городских деревьев проводят по одной схеме – топинговой, которую специалисты применяют, как правило, для удаления растительности. К художественному формированию крон это не имеет никакого отношения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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