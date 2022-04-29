Часть Челябинска в середине мая останется без горячей воды

Часть Челябинска на 5 дней в середине мая останется без горячей воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании «УСТЭК-Челябинск», с 11 по 15 мая в Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах будут проводить испытания тепловых сетей.

Это не ежегодная опрессовка – она начнется позже: «Испытания на тепловые потери являются обязательным требованием законодательства и проводятся один раз в пять лет, – пояснили в компании. – Проверки позволяют оценить соотношение расчетных и фактических значений тепловых потерь, а также качество предоставляемых услуг по теплоснабжению потребителей. Отказаться от их проведения теплоснабжающая компания не может».

На время испытаний горячую воду отключат в 340 многоквартирных домах, 27 детских садах, 16 учебных заведениях и 5 лечебных учреждениях. Полный список можно посмотреть здесь.

Традиционные гидравлические испытания стартуют с 24 мая. Каждый этап должен длиться не более 2 недель.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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