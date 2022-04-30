30 апреля – 1 мая ожидаются следующие события – Челябинск

30.04.2022, суббота

10:00 Челябинск – Второй этап Открытого Кубка Челябинской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей: соревнования в лично-командном зачете среди спортсменов всех возрастов (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, закрытая трасса баскетбольной арены)

11:00 Челябинск – Всероссийский весенний Кубок Чистоты в формате «Чистых игр» (Первое озеро, «Восточный пляж»)

11:00 Челябинск – Концерт академического женского хора «Мечта» (Свято-Симеоновский кафедральный собор, Кыштымская, 32)

13:00 и 14:00 Челябинск – Встреча с курсантами Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов (Государственный музей Южного Урала, ул. Труда, 100, постоянная экспозиция, зал истории ХХ века, выставка «Музей в кубе. Крылья Победы»)

14:00 Челябинск – Кинологический праздник «Собака-гуляка» (парк «Металлург» им. О И. Тищенко, пересечение улиц Румянцева и 60-летия Октября, площадка выгула собак «Каштанка»)

14:00 Челябинск – Мастер-класс художника-иллюстратора «Мой сказочный персонаж» в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)

15:00 Челябинск – Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля (театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)

15:00 Челябинск – Клуб французской песни «Кафе Шантан»: программа Le voyage français и викторина о французских художниках (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)

18:00 Челябинск – Премьера «Чистомен: один из нас» (театр-студия «У Паровоза» им. З.А. Александровой, ул. Цвиллинга, 54)

01.05.2022, воскресенье

09:00 Челябинск – Второй этап Открытого Кубка Челябинской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей: соревнования в лично-командном зачете среди спортсменов всех возрастов (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, закрытая трасса баскетбольной арены))

12:00 Челябинск – Митинг Федерации профсоюзов области «ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!» (парк им. Ю.А. Гагарина)

22:00 Челябинск – Состоится традиционный фейерверк в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести»

15:00 Челябинск – Премьера оратории челябинского композитора Евгения Кармазина «Дети пишут Богу» (в 14:30 – пресс-подход к композитору Евгению Кармазину, автору либретто Константину Рубинскому, протоиерею Игорю Шестакову и артистам) (Концертный зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

10:00 Челябинск – День открытых дверей в ЧелГУ (Челябинский государственный университет, первый корпус, ул. Бр. Кашириных, 129)

15:00 Челябинск – Класс-концерт преподавателя ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Марины Сафроновой (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А, постоянная экспозиция)

16:00 Челябинск – Финал городского конкурса поэтического чтения «ЧиБиС`22», организованного Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)

12:00 Челябинск – Открытие авторской выставки известной художницы по костюмам Татьяны Бердниковой «Современный взгляд на старинный наряд» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал социально-гуманитарной литературы)

12:00 Челябинск – Школа маленьких художников: Узоры красавицы-зимы (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)

14:00 Челябинск – Занятие кружка «Народная кукла»: знакомство с историей куклы «На здоровье» и технология ее изготовления (детская библиотека №12, ул. 40-летия Победы, 6)

14:30 Челябинск – Рисуем с Почемучкой: Кот-парашютист (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)

15:00 Челябинск – Занятие «Библиознайка»: Что мы расскажем туристам о нашей стране (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)

15:00 Челябинск – Час настольных игр: «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)

В –

Программа:

С 11 до 12 часов – сбор участников акции в парке им. Ю.А. Гагарина у главной сцены. Выступление кавер-группы «Мамба».

С 12 до 13 часов – митинг-концерт с участием победителей музыкального конкурса «Рабочая песня – 2022», выступления профсоюзных лидеров и активистов, представителей трудовых коллективов предприятий.

С 13 часов – народные гуляния.

В 11 часов и в 17 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств на выставке «Цветные путешествия с Катей Пензиной» состоится мастер-класс по технике эбру (Челябинск, площадь Революции, д.1).

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В 12 часов заповедник «Аркаим» открывает летний туристический сезон «юбилейной» сезон бесплатной комплексной экскурсией «Майский Аркаим». Экскурсия будет состоять из двух частей – геологической и археологической.

В 13 часов и в 15 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств на выставке-игре «КнигаКвест» состоится мастер-классе «Мой сказочный персонаж». Ребята разовьют фантазию и абстрактное мышление, придумают героя, дадут ему имя, попробуют сочинить его историю, а домой уйдут с его портретом (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея музея).

В 16 часов в ЦПКиО им. Гагарина в Челябинске пройдёт концерт духового оркестра.

В 22 часа на набережной реки Миасс (около памятника Столыпину) состоится традиционный фейерверк в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».

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