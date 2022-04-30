В Челябинске и Копейске открывают садовые маршруты

В Челябинске стартовал садоводческий сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе Челябинской области, с 1 мая будут действовать 12 садовых маршрутов: один троллейбусный и 11 автобусных, работающих внутри города Челябинска по регулируемому тарифу с предоставлением всех льгот.

Кроме того, 4 садовых маршрута будут курсировать в Копейске.

Маршруты будут отправляться от основных пересадочных узлов, число рейсов в сравнении с прошлым сезоном увеличено.

На всех маршрутах, кроме №25с, №38с, №60с, №65с, будут работать автобусы большой вместимости. Использование автобусов малого класса на указанных четырех маршрутах обусловлено шириной проезжей части на некоторых участках по пути их следования.

Расписание должно быть размещено на сайте gortrans74.ru.

Садовые маршруты

Челябинск

№ 21с ЧТЗ – ТЭЦ-3 (по Героев Танкограда, Бажова)

№ 25с ДК Строителей – СНТ «Искра» – СНТ «Ферросад»

№ 37с Железнодорожный вокзал – СНТ «Жилищник»

№ 21с ЧТЗ – ТЭЦ 3 (по Героев Танкограда, Бажова).

№ 38с ул. Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 3»

№ 57с ул. Мамина – станция Межозерная (по Комарова и по Хохрякова)

№ 60с СНТ «Вишневый» – ул. Чичерина – Шагол – СНТ «Надежда» (по Комсомольскому пр-ту, Молодогвардейцев, Профессора Благих, без заезда в Челябэнерго)

№ 65с Железнодорожный вокзал – СНТ «Трубопрокатчик 4», до посёлка Сухомесово (по ул. Барбюса)

№ 67с Областная больница – СНТ «Вишневый»

№ 70с ул. Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 2»

№ 84с ДК Строителей – СНТ «Надежда»

№ 90с Железнодорожный вокзал – СНТ «Кристалл»

№ 93с ДК Строителей – СНТ «Авиатор 2»

Копейск

№ 12с «Автовокзал – Сады Мичурина»

№ 17с «Автовокзал – Сад Винзавода»

№ 27с «Автовокзал – Сад Дружба»

№ 28с «Автовокзал – Сад « Дударевская роща»

Челябинск, Павел Зварзин

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