Челябинцев после фейерверка развезут по домам (МАРШРУТЫ)

Челябинцев, приехавших в центр посмотреть на фейерверк, развезут по домам.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 22:00 на набережной реки Миасс (около памятника Столыпину) состоится праздничный фейерверк. За 2 часа до этого в квадрате, ограниченном проспектом Ленина – улицей Российской – проспектом Победы – Свердловским проспектом закроют движение транспорта. Автобусы пойдут в обход, а трамваи и троллейбусы на время шоу остановятся.

«После окончания праздничного фейерверка транспорт будет ждать жителей и гостей города на ближайших к месту проведения остановках, – сообщили в миндортрансе Челябинской области. – Отправляться транспорт будет по мере заполнения и открытия сотрудниками ГИБДД движения улицам, движение на которых будет ограничено во время подготовки и проведения фейерверка».

После окончания праздничного фейерверка трамваи и троллейбусы поедут:

ТРАМВАЙ:

Остановка «Цирк» – на Чичерина (маршрут №16), Медгородок (маршрут №17), Чистопольскую (маршрту №22).

Остановка «ул. Калинина» – на Медгородок (маршрут №20).

Остановка «Теплотехнический институт» – на ЧМК (маршрут №3).

Остановка «Обл. краеведческий музей» – на Медгородок (маршрут №20).

Остановка «Площадь Ярославского» – на Колющенко (маршрут №3), на ЧМК (маршрут №18).

Остановка «ул. Пушкина» (в ст. пл. Павших) – на ЧЭМК (маршрут №5), на Чистопольскую (маршрут №22), на Колющенко (маршрут №5).

Остановка «ул. Карла Маркса» – на Чистопольскую (маршрут №22).

ТРОЛЛЕЙБУС:

От остановки «Алое Поле» – на Первоозерный (маршрут №19), в Ленинский район (маршрут №10), до Молдавской (маршрут №17).

Остановка «ул. Труда» – на ЧМК (маршрут №14), до Молдавской (маршрут №17).

Остановка «ДС Юность» – на АМЗ (маршрут №12).

Остановка «ул. Калинина» – на АМЗ (маршрут №12), на ЧМК (маршрут №7), до Молдавской (маршрут №12).

Челябинск, Павел Зварзин

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