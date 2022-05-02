В Челябинске в Родительский день организуют дополнительные маршруты до кладбищ

3 мая православная церковь отмечает Радоницу – день пасхального поминовения усопших. В народе его называют Родительский день: в это время принято посещать могилы усопших предков.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе Челябинской области, 3 мая в Челябинске будут организованы дополнительные автобусные маршруты:

до Градского кладбища автобус будет отправляться от улицы Чичерина каждые 10-15 минут (первый рейс от Чичерина назначен на 9:00, последний рейс от Градского кладбища – на 19:00);

автобус будет отправляться от улицы Чичерина каждые 10-15 минут (первый рейс от Чичерина назначен на 9:00, последний рейс от Градского кладбища – на 19:00); до Преображенского кладбища автобус будут отправляться от улицы Чичерина каждые 20-30 минут (первый рейс от Чичерина назначен на 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища – на 18:40).

До остальных кладбищ можно будет добраться регулярными маршрутами:

Успенское кладбище:

автобусы № 15, 31, 47, 71;

троллейбусы № 7, 14;

трамваи № 3, 14, 18, 20.

Митрофановское кладбище:

автобусы № 14, 23, 28, 51, 52;

троллейбусы № 5, 7, 12, 16.

Шершневское кладбище:

автобусы № 60с, 67с, 136К, 158К (остановка «Развилка»);

автобусы № 2, 16, 23 (остановка «поселок Шершни»).

Фатеевское кладбище:

автобусы № 27, 33 (остановка «Кладбище»);

автобус № 123 (остановка «Мясокомбинат»);

троллейбус № 25 (остановка «ЧКПЗ»).

Смолинское кладбище:

автобусы № 14, 52 (остановка «поселок Смолино»);

автобусы № 28, 37с (остановка «7-й километр»).

Сухомесовское кладбище:

автобус № 483.

Сосновское кладбище:

автобус № 51.

Новопольское кладбище:

автобусы № 42, 44.

Краснопольское кладбище:

автобус № 212.

Челябинск, Павел Зварзин

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