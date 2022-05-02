В Челябинске в Родительский день организуют дополнительные маршруты до кладбищ

3 мая православная церковь отмечает Радоницу – день пасхального поминовения усопших. В народе его называют Родительский день: в это время принято посещать могилы усопших предков.
Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе Челябинской области, 3 мая в Челябинске будут организованы дополнительные автобусные маршруты:
- до Градского кладбища автобус будет отправляться от улицы Чичерина каждые 10-15 минут (первый рейс от Чичерина назначен на 9:00, последний рейс от Градского кладбища – на 19:00);
- до Преображенского кладбища автобус будут отправляться от улицы Чичерина каждые 20-30 минут (первый рейс от Чичерина назначен на 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища – на 18:40).
До остальных кладбищ можно будет добраться регулярными маршрутами:
Успенское кладбище:
- автобусы № 15, 31, 47, 71;
- троллейбусы № 7, 14;
- трамваи № 3, 14, 18, 20.
Митрофановское кладбище:
- автобусы № 14, 23, 28, 51, 52;
- троллейбусы № 5, 7, 12, 16.
Шершневское кладбище:
- автобусы № 60с, 67с, 136К, 158К (остановка «Развилка»);
- автобусы № 2, 16, 23 (остановка «поселок Шершни»).
Фатеевское кладбище:
- автобусы № 27, 33 (остановка «Кладбище»);
- автобус № 123 (остановка «Мясокомбинат»);
- троллейбус № 25 (остановка «ЧКПЗ»).
Смолинское кладбище:
- автобусы № 14, 52 (остановка «поселок Смолино»);
- автобусы № 28, 37с (остановка «7-й километр»).
Сухомесовское кладбище:
- автобус № 483.
Сосновское кладбище:
- автобус № 51.
Новопольское кладбище:
- автобусы № 42, 44.
Краснопольское кладбище:
- автобус № 212.
Челябинск, Павел Зварзин
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