Заболеваемость ковидом в Челябинской области за месяц снизилась в 4 раза

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области по итогам апреля снизилась почти в 4 раза.

Если в марте в регионе было выявлено 33 тысяч 869 новых случаев, то в минувшем месяце – 8 тысяч 726.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертность сократилась в 3 раза: с 459 в марте до 154 в апреле.

Выявляемость инфекции продолжает снижаться: 1 мая зафиксировано 175 новых случаев, 2 мая – 173. За два дня умерли 3 человека.

Напомним, на пике омикрон-волны максимум зарегистрированных за один зараженных составил 5 тысяч 354, смертность доходила до 32 случаев в сутки.

Новую волну ковида ждут в начале лета.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»