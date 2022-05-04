На Южный Урал ненадолго вернулось тепло

На Южный Урал вернулось тепло.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе температура воздуха поднимется до +19 градусов. Завтра может быть еще теплее – до +21.
Но в пятницу снова похолодает: днем ожидается не выше +11. В Выходные будет теплее, но незначительно.
Согласно долгосрочным прогнозам, выше плюс двадцати столбики термометров в Челябинской области поднимутся к началу июня.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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