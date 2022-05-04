В апреле на Южном Урале зафиксированы новые случаи бешенства

6 случаев бешенства выявлено в Челябинской области в минувшем месяце. Жертвами смертельной болезни стали три обычных собаки, одна енотовидная, кошка и домашняя крыса. И если первые пять «подхватили» инфекцию на улице, тот каким образом заразился последний зверек, не ясно.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с начала года в регионе зафиксировано 30 случаев заражения бешенством животных. Все инфицированные погибли.

Напомним, бешенство – опасное инфекционное заболевание, которое приводит к специфическому энцефалиту – воспалению головного мозга. В 100% случаев болезнь заканчивается летальным исходом. Животным – как сельскохозяйственным, так и домашним – необходима регулярная вакцинация.

Людям, пострадавшим от укусов животных, необходимо в обязательном порядке получить антирабический иммуноглобулин и пройти курс лечебно-профилактической иммунизации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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