В Германии стремительно дорожает пиво

В Германии стремительно растут цены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожидается, что в течение месяца молоко может подорожать на 25%. О резком повышении стоимости своей продукции заявили и пивовары. Причина – резкое удорожание производства: цены на электроэнергию выросли в 2,5 раза, на солод – на 70% и так далее.

«Увеличение затрат переходит все границы. Цены зашкаливают. Ничего подобного мы никогда не испытывали!» – цитирует Bild передал главу Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле.

В итоге, пиво может подорожать процентов на 30%, заявляют производители.

Берлин, Игорь Юров

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