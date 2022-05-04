В Челябинске загорелся автобус с пассажирами

В Челябинске на ходу загорелся автобус с пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на улице 50-летия ВЛКСМ в Металлургическом районе. Возгорание возникло в моторном отсеке ЛиАЗа.

В это время в салоне автобуса находились 20 человек. Пассажиры эвакуировались самостоятельно, никто из них не пострадал.

Автобус потушили прибывшие на вызов пожарные.

Отметим, что в середине апреля аналогичная ситуация произошла в Ленинском районе: у пассажирского ЛиАЗа тоже вспыхнул задний отсек.

Челябинск, Павел Зварзин

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