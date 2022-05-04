В Челябинске загорелся автобус с пассажирами

В Челябинске на ходу загорелся автобус с пассажирами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на улице 50-летия ВЛКСМ в Металлургическом районе. Возгорание возникло в моторном отсеке ЛиАЗа.
В это время в салоне автобуса находились 20 человек. Пассажиры эвакуировались самостоятельно, никто из них не пострадал.
Автобус потушили прибывшие на вызов пожарные.
Отметим, что в середине апреля аналогичная ситуация произошла в Ленинском районе: у пассажирского ЛиАЗа тоже вспыхнул задний отсек.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube