Спрос на отечественный кинематограф на Южном Урале увеличился в 1,5 раза

Доля просмотров российского ТВ-контента (фильмы и сериалы) в Челябинской области с начала года превысила 46%. В целом спрос на отечественный кинематограф за два года увеличился в 1,5 раза и почти догнал зарубежные ленты. Такие данные получили аналитики сервиса «МегаФон ТВ» после изучения обезличенной статистики Big Data.

Наибольший рост показал сегмент российских художественных фильмов: если по итогам 2020 года процент зрительского интереса к таким лентам составлял всего лишь 5%, то сейчас этот показатель достиг 44. Эксперты связывают такую динамику с расширением ассортимента картин и повышением их качества.

Распределение долей по просмотрам наших и иностранных сериалов почти не изменилось за последнее время и составляет 51% и 49% соответственно. В рейтинге ТВ-контента произошли серьезные изменения: если раньше верхние строчки среди фильмов и сериалов стабильно занимали зарубежные картины, теперь им на смену пришли отечественные ленты. Так, вместо «Игры престолов» (18+) южноуральцы подняли на верхнюю позицию сериал «Сестры» (16+), а вместо «Джокера» (16+) в лидеры выбились «Свингеры» (16+) с Дмитрием Нагиевым. При этом среди сериалов в топ-5 вошел только один зарубежный продукт «Эйфория» (18+), который занял четвертое место.

Трендом весны стало повышенное внимание к советским кинолентам – время, проведенное за их просмотром, выросло на 22%. Особенный интерес жители Челябинской области проявили к таким картинам как «Сын полка» (12+), «Александр Невский» (6+), «Донецкие шахтеры» (0+) и старому доброму мультфильму «Домовенок Кузя» (0+).

Топ 5 самых популярных российских сериалов:

· «Сестры» (16+)

· «Исправление и наказание» (16+)

· «Карамора» (18)

· «Модный синдикат» (16+)

· «Янычар» (16+)

Топ 5 самых популярных российских фильмов:

· «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+)

· «Многоэтажка» (16+)

· «Свингеры» (16+)

· «Мама, я дома» (12+)

· «Папы» (6+)

Челябинск, Павел Звапзин

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