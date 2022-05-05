5 мая ожидаются следующие события – Челябинск

05.05.2022, четверг

10:00 Челябинск – Час громкого чтения «Мы читаем о войне» (детская библиотека №15, ул. Гагарина, 6)

12:00 Челябинск – Час чтения рассказов о Великой Отечественной войне (детская библиотека №11, Комсомольский пр., 53)

13:30 Челябинск – Литературно-исторический час «Танк на пьедестале» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)

14:00 и 15:00 Челябинск – Международная акция «Читаем детям о войне»: литературно-музыкальная композиция «Долгое эхо войны» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

15:00 Челябинск – Кружок «Мастерилка ЧТЗ»: мастер-класс «Солдатский треугольник» (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)

15:00 Челябинск – Литературно-музыкальная композиция «Парад Победы» (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)

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