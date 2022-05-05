Южноуральские чиновники стали фигурантами уголовного дела о махинациях с землей

Сотрудники администрации Ашинского района стали фигурантами уголовного дела о махинациях с землей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, проведена проверка исполнения земельного и градостроительного законодательства при предоставлении индивидуальному предпринимателю в собственность земельного участка без проведения торгов по льготной цене.

«В октябре 2020 года физическим лицом приобретен земельный участок площадью свыше 15 тысяч квадратных метров по заниженной стоимости в связи с наличием на участке нежилого здания, которое без проведения осмотра в соответствии с разрешением администрации было введено в эксплуатацию как объект капитального строительства.

Проверка показала, что нежилое здание не является капитальным и не относится к недвижимому имуществу, – уточнили в ведомстве. – Таким образом, неустановленные лица администрации муниципального района продали участок по заниженной стоимости, причинив ущерб бюджету в размере свыше 2,9 млн рублей».

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Пока фигурантами являются «неустановленные должностные лица», хотя на документах, по кторым проводилась сделка, должны стоять подписи конкретных людей.

Аша, Павел Зварзин

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