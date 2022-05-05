На Урале изменили приговор отставному офицеру полиции, по вине которого погиб ребенок

В Челябинске изменили приговор отставному подполковнику полиции, по вине которого погиб ребенок.

Как уже сообщал «Новый День», 24 октября 2020 года на дороге Петровский – Сычево – Лазурный в Красноармейском районе водитель Hyundai Santa Fe, не сменивший летние шины на зимние, во время снегопада не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся c KIA Ceed. Погибла 11-летняя девочка, находившаяся в KIA.

Hyundai Santa Fe управлял подполковник милиции в отставке Олег Каширин. Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области.

21 февраля Красноармейский районный суд приговорил Каширина к 2 годам лишения свободы условно и с лишением права управлять автомобилем на 2 года 9 месяцев.

Родные погибшей девочки с решением суда не согласились. По мнению матери ребенка, суд проявил к виновнику ДТП неоправданное снисхождение.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию и отменил вердикт нижестоящей инстанции.

«Суд, рассмотрев представление прокурора на мягкость назначенного осужденному наказания, удовлетворил требования государственного обвинителя, отменил условное осуждение и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 9 месяцев», – сообщили в региональной прокуратуре.

Челябинск, Павел Зварзин

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