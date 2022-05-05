Экс-министра здравоохранения Челябинской области вернули на прежнее место

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов вернулся на работу в Областной перинатальный центр.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставной чиновник уже руководил этим учреждением до назначения на министерский пост. Теперь он снова возвращается в кресло главврача, подвинув Оксану Любавину, возглавлявшую центр с 2019 года.
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначен Дмитрий Тарасов.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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