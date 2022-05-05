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Четверг, 5 мая 2022, 19:53 мск

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Экс-министра здравоохранения Челябинской области вернули на прежнее место

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов вернулся на работу в Областной перинатальный центр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставной чиновник уже руководил этим учреждением до назначения на министерский пост. Теперь он снова возвращается в кресло главврача, подвинув Оксану Любавину, возглавлявшую центр с 2019 года.

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначен Дмитрий Тарасов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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