Экс-министра здравоохранения Челябинской области вернули на прежнее место

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов вернулся на работу в Областной перинатальный центр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставной чиновник уже руководил этим учреждением до назначения на министерский пост. Теперь он снова возвращается в кресло главврача, подвинув Оксану Любавину, возглавлявшую центр с 2019 года.

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначен Дмитрий Тарасов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»