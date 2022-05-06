В Челябинской области не снижается заболеваемость ковидом среди школьников

В Челябинской области не снижается заболеваемость коронавирусом среди школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если общие показатели выявляемости инфекции планомерно ползут вниз, то у школьников суточный уровень 10 дней держится в пределах 21 – 24.

Тревожит и смертность: в первые два дня мая этот показатель опустился до минимальных значений, но затем снова пошел в рост: 3 мая было зафиксировано 3 летальных исхода, 4 мая – 6, 5 мая – 8.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено более 328 тысяч 600 инфицированных. Жертвами ковида стали 7 тысяч 597 южноуральцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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