В Челябинской области не снижается заболеваемость ковидом среди школьников

В Челябинской области не снижается заболеваемость коронавирусом среди школьников.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», если общие показатели выявляемости инфекции планомерно ползут вниз, то у школьников суточный уровень 10 дней держится в пределах 21 – 24.
Тревожит и смертность: в первые два дня мая этот показатель опустился до минимальных значений, но затем снова пошел в рост: 3 мая было зафиксировано 3 летальных исхода, 4 мая – 6, 5 мая – 8.
Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено более 328 тысяч 600 инфицированных. Жертвами ковида стали 7 тысяч 597 южноуральцев.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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