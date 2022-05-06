В выходные на Южном Урале потеплеет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», понижение температуры, отмечаемое в регионе сегодня, будет кратковременным: грядущей ночью еще ожидаются заморозки (в низинах до -8), но уже завтра начнется потепление.
Днем 7 мая воздух на Южном Урале прогреется до +17, в последующие 2 дня – до +21. Осадков 7 8 мая не прогнозируют, 9 мая возможны кратковременные дожди, на юге ожидаются грозы.
А вот 10 мая осадки обещают на всей территории области.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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