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Понедельник, 9 мая 2022, 07:32 мск

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Сегодня в Челябинске ограничат продажу алкоголя

Сегодня в Челябинске ограничат продажу алкогольных напитков.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, заведениям общепита и магазинам в зоне, прилегающей к торжественному построению и прохождению «Бессмертного полка», рекомендовано не продавать алкоголь в стеклянной таре. По словам чиновников, это необходимо для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей.

Напомним, участники шествия «Бессмертного полка» будут собираться возле Южно-Уральского госуниверситета к 12:00. Колонна тронется в 13:00, пройдет по проспекту Ленина до площади Революции, потом повернет по улице Цвиллинга к Вечному огню.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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