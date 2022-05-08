В Челябинске отмечают 9 мая: что, где, когда

Программа торжеств, приуроченных ко Дню Победы, 9 мая в Челябинске будет насыщенной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжества начнутся в 9:00 с традиционной церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню.

В 11:00 начнется торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции.

В 13:00 от ЮУрГУ по проспекту Ленина двинется колонна «Бессмертного полка».

В 19:00 на Театральной площади начнется концерт «Этот День Победы», в котором примут участие Александр Маршал и Олег Газманов.

В 22:00 на набережной реки Миасс начнется традиционный праздничный салют.

Полный список мероприятий можно посмотреть в афише. Напомним, движение автотранспорта в центре города практически весь день будет ограничено.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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