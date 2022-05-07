7-8 мая ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 и 16:00 Челябинск – Мастер-класс по живописи по воде в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)