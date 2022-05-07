7-8 мая ожидаются следующие события – Челябинск

07.05.2022, суббота
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12:00 Челябинск – Пятый Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль, организованный по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия (легкоатлетический манеж, ул. Энгельса, 22)
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12:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне (ДК «Сокол», пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)
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14:00 и 16:00 Челябинск – Мастер-класс по живописи по воде в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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16:00 Челябинск – Турнир по настольной военно-исторической игре «Победа» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
08.05.2022, воскресенье
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11:00 Челябинск – Старт народного благотворительного проекта «Огни Победы»: участники зажгут лампадку от Вечного огня и разнесут частицы «Огня Победы» всем ветеранам Великой Отечественной войны, кто не сможет побывать на празднике лично (Аллея Славы)
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11:00 Челябинск – Кружок «Волшебная мастерская»: мастер-класс «Открытка к празднику» (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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11:00 Челябинск – Кружок «Школа Самоделкина»: мастер-класс «Я помню. Я горжусь!" (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
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11:00 Челябинск – Праздник «Воевали наши деды» (детская библиотека №7, ул. Машиностроителей, 42)
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13:00 Челябинск – Межрегиональные соревнования по тхэквондо МФТ в честь столетия Чеченской государственности (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
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14:30 Челябинск – Кружок «Умелые ручки»: мастер-класс «Гвоздика – цветок Победы» (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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15:00 Челябинск – Творческая мастерская «У Лукоморья»: мастер-класс «Цветок Победы» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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