Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области опустилась ниже 150 случаев в сутки

Суточная заболеваемость коронавирусом в Челябинской области опустилась ниже 150: за минувшие сутки выявлено 146 новых случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди заболевших 21 школьник. Если ежедневное число вновь зараженных за месяц снизилось более чем в 2 раза, то показатели среди школьников по-прежнему колеблются в пределах 20 – 30 в день.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 4 зараженных.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено более 329 тысяч инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 7 тысяч 619.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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