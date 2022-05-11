В Челябинске машина «скорой» с пациентом попала в ДТП

В Челябинске машина скорой помощи попала в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня на перекрестке улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных. Автомобиль скорой с включенными проблесковыми маячками двигался по Братьев Кашириных и пытался объехать пробку. Но ему не уступила дорогу «Мазда», которая врезалась медицинскому «Форду» в левый бок.

По данным челябиского ГИБДД, обошлось без пострадавших, но в машине «скорой» находился пациент. Его пришлось передать другой бригаде.

Челябинск, Павел Зварзин

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