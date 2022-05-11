Предпринимателю, организовавшему поездку фанатов «Спартака», закончившуюся ДТП с погибшим, избрали меру пресечения

Миасский городской суд отправил под стражу индивидуального предпринимателя, организовавшего поездку футбольных болельщиков из Екатеринбурга в Златоуст.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла в ночь на 8 мая на автодороге Миасс – Карабаш.

Микроавтобус, следовавший из Екатеринбурга в Златоуст, не вписался в поворот у деревни Селянкино, слетел в кювет и перевернулся. В машине ехали 15 пассажиров – болельщики, возвращавшиеся из Екатеринбурга с футбольного матча между московским «Спартаком» и «Уралом».

В результате аварии были ранены четыре пассажира микроавтобуса. Один человек погиб.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По версии следствия обвиняемый не обеспечил соблюдение водителем требований, регламентирующих перевозку организованной группы людей, – сообщили в прокуратуре. – Ему избран арест сроком на 2 месяца, до 10 июля 2022 года».

Челябинск, Павел Зварзин

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