12 мая ожидаются следующие события – Челябинск

12.05.2022, четверг
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10:00 Челябинск – Demo Day Стартап-студии ЮУрГУ (Южно-Уральский государственный университет, корпус 3Б, пр. Ленина, 76, ауд. 144, зал Университетской точки кипения)
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11:00 Челябинск – Обучение волонтеров фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет в Челябинске 3-8 июня (Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, пр. Ленина, 87, актовый зал)
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11:15 Челябинск – В Парке Дружбы представители челябинских спортшкол высадят крупномерные сосны (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)
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14:00 Челябинск – Открытие музея кафедры «Сервис и технология художественной обработки материалов» Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ (Южно-Уральский государственный университет (ул. Рождественского, 5, ауд. 208)
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16:00 Челябинск – Авторская экскурсия издателя, директора издательства «Цицеро» Владлена Феркеля по выставке «Самые красивые книги Германии 2018 & 2019» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, зал отдела электронных ресурсов)
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