13 мая ожидаются следующие события – Челябинск

13.05.2022, пятница

08:00 Челябинск – Акция по раздельному сбору вторсырья (Южно-Уральский государственный университет, пр. Ленина, 76, площадь перед главным корпусом)

14:00 Челябинск – Праздник «ЮУрГУ – спортивный вуз!» (легкоатлетический комплекс им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

15:30 Челябинск – Встреча с уральским писателем Игорем Свининым: мифологические мотивы в современном фэнтези и серия «Наследники Триглава» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал библиотеки)

16:00 Челябинск – Посадка саженцев в рамках проекта по созданию «Сада жизни» (территория вокруг Челябинской детской областной клинической больницы, ул. Блюхера, 42А)

16:00 Челябинск – Акция, приуроченная к Международному дню семьи (набережная реки Миасс)

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