В Челябинске отменили занятия в ряде школ и вузе

В Челябинске эвакуировали более десятка школ и вуз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ряд учебных заведений Челябинска поступили сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Сотрудников школ эвакуировали, учеников распустили по домам.

Аналогичное сообщение поступило и в Южно-Уральский госуниверситет. Занятия в вузе отменили. Во всех учреждениях работают сотрудники экстренных служб.

Челябинск, Павел Зварзин

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