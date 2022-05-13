В Челябинске отметят День памяти умерших от СПИДа

В Челябинске состоится публичная акция, приуроченная ко Дню памяти умерших от СПИДа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во всем мире с 1983 года третье воскресенье мая считается Днем памяти умерших от СПИДа. Сейчас ВИЧ-инфекция считается хроническим, но контролируемым заболеванием.

В России число инфицированных на 31 декабря 2021 года, согласно официальным данным, составило 1 млн 562 тыс 570 человек.

В Челябинской области зарегистрировано 31 тысяча 923 ВИЧ-положительных, регулярно получающих высококачественное лечение, что позволяет контролировать вирус и жить полноценной жизнью.

За 3 месяца 2022 года обследовано на ВИЧ-инфекцию 7,5% жителей региона, выявлено 565 инфицированных.

В Челябинской области с 2016 года преобладает половой путь передачи ВИЧ-инфекции ( в текущем году почти 73% заболевших получили инфекцию именно таким образом).

Всемирный день памяти умерших от СПИДа призван не только привлечь внимание населения к проблеме ВИЧ-инфекции, это повод и возможность для каждого человека получить достоверную информацию о ВИЧ-инфекции, осознать личную ответственность за безопасное поведение, сохранить своё здоровье.

В Челябинске 15 мая с 12:00 до 16:00 в пешеходной зоне улице Кирова будет проходить городская массовая акция под лозунгом « Мы помним! Мы знаем!».

«Цель акции – напомнить людям, что «ВИЧ – касается каждого» и информировать население Челябинска и области о путях передачи ВИЧ; опровергнуть стереотипы о том, что ВИЧ передается при общении, бытовым путем, через рукопожатие и т. п.; напомнить всем живущим на земле, что ВИЧ-инфицированные – это такие же люди, как и все мы; привлечь внимание общественности к проблемам людей, зараженных ВИЧ и умирающих от СПИДа»Ю, – сообщили в мэрии.

В рамках мероприятия можно будет бесплатно и анонимно сделать экспресс-тесты на определение антител к ВИЧ (по крови) в двух пунктах (брендированный автомобиль и палатка).

Кроме того, в программе предусмотрены викторина с поощрительными призами и флэшмоб.

В 16:00 состоится минута молчания.

Челябинск, Павел Зварзин

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