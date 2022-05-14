14-16 мая ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Лекция начальника отдела экспертиз материалов и веществ Экспертно-криминалистического центра МВД Александра Анучина о «химическом взгляде» на жизнь и том, как химия пригодится в быту, выборе профессии, в рамках Воскресного университета ЧелГУ (Челябинский государственный университет, второй корпус, ул. Молодогвардейцев, 70Б)