14-16 мая ожидаются следующие события – Челябинск

14.05.2022, суббота
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10:00 Челябинск – Турнир по спортивной борьбе грэпплинг (ул. Труда, 183, пятый этаж)
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11:00 Челябинск – Региональный этап Международного фестиваля робототехники «РобоФинист» и выставка роботов (спортивный комплекс «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)
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12:00 Челябинск – Авторская лекция о перелётных птицах (Челябинский зоопарк, сбор у вольера с совами)
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12:00 Челябинск – Открытие мотосезона-2022 в Челябинске (у КРК Мегаполис, колесо обозрения, старт мотоколонны в 14:30)
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13:00 Челябинск – Открытие выставки «Свет фресок Дионисия – миру» в рамках юбилейного XX Славянского научного Собора (мультимедийный центр «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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15:00 Челябинск – Лекция начальника отдела экспертиз материалов и веществ Экспертно-криминалистического центра МВД Александра Анучина о «химическом взгляде» на жизнь и том, как химия пригодится в быту, выборе профессии, в рамках Воскресного университета ЧелГУ (Челябинский государственный университет, второй корпус, ул. Молодогвардейцев, 70Б)
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16:00 Челябинск – Конференция «NATO. История и современность» (мультимедийный центр «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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17:40 Челябинск – Пресс-подход и концерт симфонического оркестра Челябинской области и звезды московского джаза, пианиста-виртуоза Олега Аккуратова (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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18:00 Челябинск – Концерт ансамбля армянского народного танца «Аракс», посвященный 10-летию коллектива (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 15)
15.05.2022, воскресенье
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10:00 Челябинск – Семейный фестиваль «Пикник на Алом» (сквер Алое поле)
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11:00 Челябинск – Открытие фестиваля фитнеса и спорта в УрФО «Больше жизни» (конгресс-холл World Trade Center, пр. Ленина, 35)
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11:30 Челябинск – Общегородской крестный ход от Свято-Симеоновского кафедрального собора по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Движение на время прохождения крестного хода будет перекрыто
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12:00 Челябинск – Городская акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!», приуроченная ко Дню памяти умерших от СПИДа (пешеходная зона ул. Кирова)
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17:00 Челябинск – Танцевальный перформанс «Странный ужин» и презентация новой фэшн-площадки для проведения ярмарок дизайнеров и модных дефиле (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
16.05.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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