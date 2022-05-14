В Челябинске ребенка вечером выгнали из автобуса

В Челябинске в очередной раз выгнали ребенка из автобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на маршруте №16 ЧМК – ЮУрГУ.

13-летний челябинец учится во вторую смену, занятия заканчиваются около 7 часов вечера. У школьника проездной, который нужно прикладывать к терминалу. На этот раз терминал не сработал, и водитель, заявив, что лимит поездок исчерпан, и, так как у мальчика не было наличных, его выгнали на улицу.

По словам родителей ребенка, при использовании проездного терминалы нередко выдают ошибку. Как правило, это происходит, когда водители в конце рейса не перезагружают аппарат. Школьник уже попадал в такую ситуацию, водители при нем перезагружали терминал, после чего аппарат считывал проездной без проблем. Но на этот раз водитель категорически отказался перезагружать терминал и выпроводил ребенка из автобуса.

Школьнику пришлось ждать следующий, который пришел минут через 30 – по вечерам автобусы по 16 маршруту ходят нечасто.

Родители написали жалобы в администрацию Челябинска.

«За высадку детей из транспорта предусмотрена административная ответственность по пункту 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда), – напоминает 74.ru. – За нарушение этой статьи водителя наказывают штрафом 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей».

В министерстве транспорта и дорожного строительства Челябинской области обещали провести по данному факту проверку и оштрафовать водителя.

Челябинск, Павел Зварзин

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