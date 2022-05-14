В Челябинске 15 мая закроют движение по Свердловскому проспекту

В Челябинске 15 мая закроют движение по Свердловскому проспекту – ограничения связаны с крестным ходом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», верующие собираются пройти от Свято-Симеоновского кафедрального собора (на улице Кыштымской) до храма Александра Невского на Алом поле. Начнется крестный ход в 11:30.

В связи с этим примерно с 11:00 будет перекрыт участок Свердловского проспекта от улицы Работниц (остановка Торговый центр) до проспекта Ленина. Движение обещают возобновить по мере прохождения колонны.

Челябинск, Павел Зварзин

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