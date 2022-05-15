В Челябинске отправили под арест «Че Гевару»

Житель Челябинска объявил себя Че Геварой и пытался взять штурмом жилой дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ЖК «Молодежный»: компания из 5 человек решила попасть в подъезд дома №1 по улице Копейской. Один из них, которого приятели именовали Че Геварой, сначала звонил по домофону в квартиры, а потом со словами «Сейчас Че Гевара все сделает» начал ломать дверь. Железная конструкция устояла перед первым натиском, а потом кто-то из жильцов дверь открыл.

Компания ввалилась в подъезд, шумела и употребляла наркотики. Жильцы вызвали полицию, но она приехала слишком поздно – дебоширов уже не было. Правда, они не учли, что на подъезде установлена видеокамера.

Че Гевару опознали и задержали. 35-летний горожанин в этот момент находился в состоянии наркотического опьянения. Оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу.

Мужчина принес извинение жильцам подъезда, но это не освободило его ответственности: за употребление наркотиков без назначения врача его отправили на сутки под административный арест.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»