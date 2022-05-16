Семье подростка, сбитого поездом, выплатят более 1,5 млн рублей

Железнодорожники выплатят семье девушки, сбитой грузовым поездом 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Как уже сообщал РИА «Новый День», трагедия произошла утром 20 марта на станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги. Состав смертельно травмировал 16-летнюю школьницу, переходившую железнодорожные пути по переходу. Следствие пришло к выводу, что девушка была в наушниках, слушала музыку и могла не заметить приближающийся состав.

Однако видео с камер наблюдения добавило несколько значимых деталей. В тот день электричка «Челябинск – Златоуст» прибыла на третий путь и через несколько минут должна была отправиться далее – к ней и шла девочка. В это время по второму пути на большой скорости следовал грузовой поезд.

Жители Чебаркуля утверждают, что подобные ситуации – не редкость. И школьница пыталась не опоздать на электричку, надеясь проскочить перед грузовым составом. На записи с камер видно, что поезд действительно идет на большой скорости.

«С целью защиты прав матери и дедушки погибшей прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с железнодорожной компании денежных средств в счет компенсации морального вреда, в результате рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены», – сообщили в транспортной прокуратуре.

Челябинск, Павел Зварзин

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