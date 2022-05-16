Мэрия Челябинска заявила о готовности пляжей – не готова погода

Муниципальные пляжи Челябинска готовы к купальному сезону. Об этом заявили в администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организовано 9 пляжей: по 3 на Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере.

Напомним, на все муниципальные пляжи должен быть завезен песок, установлены теневые навесы или «грибки», кабинки для переодевания, скамейки, урны, баки, биотуалеты. Безопасность на этих участках водоемов обеспечивают матросы-спасатели, которые принимаются на работу на летний период, а также сотрудники поисково-спасательной службы Челябинска.

Пляжи обещают открыть как только установится подходящая для купания погода, однако, согласно предварительному прогнозу, до конца июня ожидается всего несколько по-летнему теплых дней, все остальное время будет прохладно и дождливо.

Челябинск, Павел Зварзин

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